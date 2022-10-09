Донецк, , 14:01 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево восемь мин. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:35 — н.п. Ленинское — н.п. Зайцево: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка.

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