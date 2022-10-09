Херсон, 9 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Предпринятые 9 октября попытки наступления вооружённых формирований киевского нацистского режима захлебнулись. Об этом 9 октября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеосообщении, размещённом в его телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал Стремоусов.

Также он пообещал, что ответ киевскому режиму на совершённый им накануне теракт на Крымском мосту готовится и последует в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Ясиноватую и Яковлевку натовскими снарядами.