Вашингтон, , 13:46 — REGNUM На фоне нехватки топлива и энергетического кризиса в Европе жители Германии начали вырубать деревья и задумываются об отоплении навозом. Об этом 9 октября сообщает Bloomberg.

Заготовка дров

Отмечается, что во время Второй мировой войны жители Берлина вырубили почти все деревья в центральном парке города Тиргартен и хотя, пока до таких крайних вещей ситуация ещё не дошла, часть жителей Германии серьёзно интересуется возможностью отопления с помощью конского навоза.

Также указывается, что из-за опасений кражи древесины ряд немецких предпринимателей установил новые системы безопасности на складах. Кроме этого, отмечается, что во Франции цена на древесные паллеты выросли почти в два раза — до €600 за тонну, в Венгрии запретили их экспорт, а в Румынии на шесть месяцев ограничили стоимость дров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что эксперты из стран Запада считают, что Норвегия «неприлично» обогащается на конфликте на территории б. УССР из-за роста цен на газ, что во многом вызвано санкциями против России.