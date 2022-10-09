Вашингтон, 9 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Американским специалистам миссии CAPSTONE удалось стабилизировать космический аппарат лунного орбитального аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Nasa Один из вариантов лунной космической станции (Deep Space Gateway)

Зонд CAPSTONE был запущен ракетой-носителем Electron в июне 2022 года. Этот аппарат должен выйти на окололунную орбиту, на которую в будущем в NASA планируют разместить лунную космическую станцию Gateway.

8 сентября CAPSTONE выполнял запланированный манёвр по коррекции орбиты. В ходе выполнения манёвра возникла проблема, приведшая к неконтролируемому вращению аппарата вокруг своей оси. Специалисты NASA перевели зонд в безопасный режим.

С помощью нескольких манёвров к 7 октября команде миссии удалось стабилизировать зонд. Планируется, что космический аппарат выйдет на расчётную орбиту 13 ноября 2022 года.