Кишинёв, , 13:43 — REGNUM Органы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать тех, кто приезжает из РФ с недобрыми намерениями. Об этом 9 октября заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Речь идет о наших гражданах, которые имеют двойное гражданство, и есть опасность, что их призовут на военную службу, многие пытаются вернуться домой. … Также немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения», — отметил он.

Ранее власти Молдавии сообщили, что многие граждане республики, которые проживают в РФ, решили вернуться на родину.