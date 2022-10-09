Москва, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции. Об этом 9 октября сообщается на сайте правительства.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что российские предприятия смогут направлять средства не только на приобретение материалов, оборудования, сырья, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также НДС и таможенных пошлин.

В мае правительство РФ выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок импортной продукции.