Москва, 9 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции. Об этом 9 октября сообщается на сайте правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Отмечается, что российские предприятия смогут направлять средства не только на приобретение материалов, оборудования, сырья, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также НДС и таможенных пошлин.

В мае правительство РФ выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок импортной продукции.