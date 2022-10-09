Минск, , 13:30 — REGNUM Факт недавнего вручения послу Киева в Минске ноты Белоруссии по поводу планов киевского режима нанести удар по белорусской территории подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

«Могу только подтвердить информацию, что (посол Киева — ред.) был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота», — приводит его слова РИА Новости.

Как предавало ИА REGNUM, ранее во внешнеполитическом ведомстве киевского режима сообщили, что посол Киева в Минске Игорь Кизим получил ноту от МИД Белоруссии, где сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории.