Минск, 9 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Факт недавнего вручения послу Киева в Минске ноты Белоруссии по поводу планов киевского режима нанести удар по белорусской территории подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

«Могу только подтвердить информацию, что (посол Киева. — Ред.) был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота», — приводит его слова РИА Новости.

Как предавало ИА REGNUM, ранее во внешнеполитическом ведомстве киевского режима сообщили, что посол Киева в Минске Игорь Кизим получил ноту от МИД Белоруссии, где сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории.