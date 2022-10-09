Москва, , 13:18 — REGNUM О героизме и мужестве ефрейтора Владимира Алексеева, которые он проявил во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 9 октября в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ефрейтор в составе батальонной тактической группы ВС РФ участвовал в освобождении одного из населённых пунктов от киевских нацистов и во время продвижения по заданному маршруту обнаружил превосходящую вражескую группу, которая сооружала оборонительные позиции, о чём сразу же доложил руководству.

Также указывается, что, невзирая на численное превосходство боевиков ВСУ, группа Алексеева выступила в бой, чтобы не дать врагу закрепиться на местности.

«Грамотно используя условия местности, Владимир Алексеев скрытно подобрался к [киевским] националистам и атаковал их. Точным выстрелом из РПГ ефрейтор Алексеев уничтожил минометный расчет националистов. В ходе ожесточенного боя враг вынужден был отступить, оставив на позиции раненных и убитых», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра.