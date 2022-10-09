Токио, , 13:14 — REGNUM Японский производитель электроники Yaskawa Electric инвестирует до 60 млрд иен ($415 млн) в строительство нового завода в префектуре Фукуока. Об этом сообщает Nikkei.

Предприятие электронной промышленности в Китае Steve Jurvetson

Новый завод будет построен в городе Юкухаси к 2027 году. На предприятии будут производиться инверторы и иные электронные компоненты для кондиционеров, лифтов и другой техники.

Издание отмечает, что японские производители в последнее время стали стремиться к снижению своей зависимости от Китая в отношении основных компонентов. К 2027 году Yaskawa Electric планирует производить в Японии 50% основных компонентов для своих инверторов, что вдвое выше ткущего уровня.

Также Yaskawa надеется производить в Японии около 70% компонентов для своих промышленных роботов. Сейчас уровень локализации составляет 40%.

Компания Yaskawa Electric занимает около 5% от мирового рынка инверторов. В текущем финансовом году компания планирует получить от продажи этих устройств около 90 млрд иен.