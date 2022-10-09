Кемерово, 9 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На модернизацию первичного звена здравоохранения Кемеровской области в течение пяти лет планируют выделить почти 12 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Правительство Кемеровской области Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в Кузбассе

В Кузбассе чиновник находится с рабочим визитом. 8 октября он посетил самую крупную в регионе поликлинику №5 им. Л. И Темерхановой, к которой прикреплено 95 тысяч человек. По его словам, развитие инфраструктуры положительно влияет на показателях здоровья населения.

«На протяжении пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения Кузбасса запланировано выделить почти 12 млрд рублей. Уже в этом году регион освоит 2,5 млрд рублей», — отметил он.

На эти средства будет закуплено более 220 автомобилей и свыше 230 единиц оборудования. Всего в Кемеровской области намерены построить восемь новых поликлиник и отремонтировать 150.