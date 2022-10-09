Владивосток, 9 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» проходит во Владивостоке с 7 по 9 октября, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Литература

В 2022 году фестиваль «Литература Тихоокеанской России» проходит уже в пятый раз. Мероприятие открылось театральной постановкой о писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В рамках фестиваля проходят театрализованные представления, литературные концерны, круглые столы и творческие встречи. Среди участников писатели Угур Буке, Саид Сангин, Дмитрий Емец, Татьяна Толстая, Сергей Лукьяненко и другие писатели.

9 октября в рамках фестиваля поэт и военкор Анна Ревякина и писатель Сергей Чекмаев провели дискуссию «Современная литература о войне». В рамках международной секции фестиваля прошла пленарная дискуссия «Неоконченные войны: истоки мировой цивилизационной турбулентности».