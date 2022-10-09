Киев, 9 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Из находящихся под контролем Киева портов на территории б. УССР вышли ещё 13 судов с зерном. Об этом 9 октября сообщило так называемое «министерство инфраструктуры» киевского террористического режима в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«9 октября из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск» вышли 13 судов с 230,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с начала заключения «зерновой сделки» в общей сложности 305 судов вывезли 6,8 млн тонн продовольствия с территории б. УССР в государства Азии, Европы и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне информацию о дефиците риса опровергло министерство торговли и промышленности Либерии.