Вашингтон, , 12:44 — REGNUM США причастны к созданию COVID-19, утверждает Killmilk, основатель группы хакеров Killnet. Он рассказал, что сейчас они готовят «огромный пакет доказательств и разоблачений».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В данный момент идёт завершение нашего собственного расследования по этому делу. Это будет одно из самых громких событий», передает его слова RT.

По словам Killmilk, главная цель их действий — отпор врагу: «Мы не будем биться, что-то доказывать. Мы будем просто бить. Потому что уже достаточно всяких фактов агрессии в нашу сторону [со стороны Запада]».