Вашингтон, 9 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. США причастны к созданию COVID-19, утверждает Killmilk, основатель группы хакеров Killnet. Он рассказал, что сейчас они готовят «огромный пакет доказательств и разоблачений».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В данный момент идёт завершение нашего собственного расследования по этому делу. Это будет одно из самых громких событий», передает его слова RT.

По словам Killmilk, главная цель их действий — отпор врагу: «Мы не будем биться, что-то доказывать. Мы будем просто бить. Потому что уже достаточно всяких фактов агрессии в нашу сторону [со стороны Запада]».