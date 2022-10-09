Москва, 9 октября 2022, 12:40 — REGNUM Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с госаккредитацией. Об этом 9 октября сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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«Указ президента №712
По ее словам, она направляла письмо в министерство науки и высшего образования с просьбой рассмотреть возможность расширить категорию лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, чтобы обучающиеся не прерывали процесс.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.