Москва, 9 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с госаккредитацией. Об этом 9 октября сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

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«Указ президента №712 от 05.10.22 поставил точку в этом вопросе. Теперь получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию», — отметила она в Telegram-канале.

По ее словам, она направляла письмо в министерство науки и высшего образования с просьбой рассмотреть возможность расширить категорию лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, чтобы обучающиеся не прерывали процесс.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября, согласно указу президента.