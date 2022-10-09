Ярославль, 9 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославле автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

YarNews ДТП со скорой в Ярославле

ДТП произошло на перекрестке улицы Громова и проспекта Дзержинского.

«В настоящее время на месте аварии находятся два автомобиля, но ярославцы пишут, что столкнулись три машины. Причем автомобиль скорой помощи ехал с включенным световым сигналом», — рассказывает корреспондент YarNews.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.