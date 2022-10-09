Барнаул, 9 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В столицу Алтайского края Барнаул доставили первую партию металлоконструкций стелы «Город трудовой доблести». Прибытие второй части ожидают в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Алтайского края Установка стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле

Стела возводится в Нагорном парке города, а металлический каркас для неё изготавливают на специализированном предприятии в Москве.

По словам заммэра по градостроительству Андрея Федотова, после доставки всех элементов конструкции подрядчик уже на следующей неделе приступит к её сборке и монтажу. Завершение установки планируется к 4 ноября.

Напомним, Барнаулу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» в мае 2021 года. В числе условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.