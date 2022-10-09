Москва, , 12:35 — REGNUM До января 2023 года будет принято Россией решение о принятии ответных мер на введение киевским режимом виз для граждан РФ. Об этом 9 октября сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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Как отметил в интервью ТАСС российский дипломат, в середине июня 2022 года Киев вышел соглашения 1997 года о безвизовых поездках граждан и с 1 июля запретил въезд граждан РФ на территорию б. УССР без виз.

«[Киевские] власти, идя на денонсацию, сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших стран, разорвать родственные и дружеские связи. Согласно условиям соглашения, оно продолжает действовать до 1 января 2023 года. Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учётом всех этих обстоятельств», — сказал он.

При этом Полищук указал, что такие ответные меры «не должны быть зеркальными» и при их принятии нужно в первую учитывать интересы России и её граждан, а также руководствоваться гуманитарными соображениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что красной линией для России будут поставки западными странами дальнобойного или более мощного оружия киевскому режиму.