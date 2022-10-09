Донецк, , 12:32 — REGNUM ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка четыре натовских снаряда. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрел Ясиноватой и Донецка.

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