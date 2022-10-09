Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 12:49 — REGNUM В санатории Ярославской области, где временно размещены беженцы из Донбасса, произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сгорела столовая в санатории МЧС по Ярославской области

Возгорание произошло в столовой ГБУЗ ЯО «Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе 8 октября в 06:22. На место ЧП выехали 25 спасателей. Ликвидировали пожар в 08:15. Люди не пострадали, однако сильно повреждено здание площадью 400 квадратных метров.

Власти оперативно отреагировали на происшествие и вопрос с питанием беженцев уже решён. Теперь еду будут привозить из детского круглогодичного санатория «Искра», который находится по-соседству. Кроме того, в «Сосновом бору» несколько столовых, питание организуют в другом помещении. Причина пожара пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские полицейские спасли мужчину от пожара