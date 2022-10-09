Манила, , 12:28 — REGNUM Сотрудники полиции Филиппин устранили трех человек, которые содержались под стражей в следственном изоляторе в Кесоне, когда они пытались совершить побег. Об этом 9 октября передает Philippine News Agency.

Отмечается, что во время попытки покинуть следственный изолятор один из заключенных взял в заложники экс-министра юстиции.

Согласно отчету полиции, утром 9 октября задержанные схватили одного из сотрудников изолятора. В ответ другой сотрудник открыл огонь, убив двоих заключенных. В это время третьему задержанному удалось взять в заложники экс-министра юстиции Лейлу Де Лима. Всех троих заключенных в итоге ликвидировали.

В результате ЧП двое сотрудников правоохранительных органов ранены. Экс-министр — в безопасности.