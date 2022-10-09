Высокая пожарная опасность сохранится в районах Забайкалья
Чита, 9 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Краснокаменском и Калганском районах Забайкальского края 10 октября сохранится высокая пожарная опасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Предупреждение о пожарной опасности в Забайкалье
Соответствующее предупреждение было опубликовано на официальном сайте Забайкальского гидрометцентра.
Кроме того, по данным МЧС, средний класс пожарной опасности 10 октября ожидается в восьми районах.
«На остальной территории 1-2 класс пожарной опасности, что означает малую угрозу пожаров, либо её отсутствие», — добавили в правительстве.