Чита, 9 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Краснокаменском и Калганском районах Забайкальского края 10 октября сохранится высокая пожарная опасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Предупреждение о пожарной опасности в Забайкалье

Соответствующее предупреждение было опубликовано на официальном сайте Забайкальского гидрометцентра.

Кроме того, по данным МЧС, средний класс пожарной опасности 10 октября ожидается в восьми районах.

«На остальной территории 1-2 класс пожарной опасности, что означает малую угрозу пожаров, либо её отсутствие», — добавили в правительстве.