Москва, , 12:20 — REGNUM Все задержанных в Республике Крым из-за произошедшего накануне теракта на Крымском мосту поезда отправлены. Об этом 9 октября сообщает пресс-службы компании «ГрандСервисЭкспресс».

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

«"Гранд Сервис Экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение ближайших дней отправка всех поездов, следующих по Крымском мосту, должна пройти по графику.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в данный момент грузовые и пассажирские поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту по нормативному графику.