Все задержанные в Крыму из-за теракта на Крымском мосту поезда отправлены
Москва, 9 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Все задержанных в Республике Крым из-за произошедшего накануне теракта на Крымском мосту поезда отправлены. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Теракт на Крымском мосту
«Гранд Сервис Экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в течение ближайших дней отправка всех поездов, следующих по Крымском мосту, должна пройти по графику.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в данный момент грузовые и пассажирские поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту по нормативному графику.