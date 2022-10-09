Москва, 9 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Все задержанных в Республике Крым из-за произошедшего накануне теракта на Крымском мосту поезда отправлены. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс».

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

«Гранд Сервис Экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение ближайших дней отправка всех поездов, следующих по Крымском мосту, должна пройти по графику.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в данный момент грузовые и пассажирские поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту по нормативному графику.