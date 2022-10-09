Донецк, 9 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстрел Ясиноватой и Донецка. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:45 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 12:02 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка натовскими снарядами.