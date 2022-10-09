Москва, 9 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» с ангольским телекоммуникационный спутником Angosat-2 установлена на стартовом комплексе космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Протон-М»

Ракета установлена на стартовом комплексе 81-й площадки космодрома. После установки ракеты в вертикальное состояние специалисты предприятий Роскосмоса приступили к подготовке к пуску. Старт ожидается 12 октября.

Спутник Angosat-2 изготовлен специалистами Роскосмоса в рамках контракта с правительством Анголы. Космический аппарат будет использоваться для контроля границ Анголы, в сельском хозяйстве и других сферах экономической деятельности.

Запуск этого аппарата планировался на весну 2022 года. Старт был перенесён из-за необходимости изготовления некоторых компонентов для спутника, которые должна была поставить французская компания Airbus. Подрядчик из Франции нарушил условия контракта и не поставил детали на фоне антироссийских санкций стран ЕС.