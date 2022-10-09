Буэнос-Айрес, 9 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Глава полицейского отряда Хуан Мануэль Горбаран, отвечавший за безопасность на матче чемпионата Аргентины по футболу, в ходе которого произошли беспорядки, из-за которых игра была остановлена, арестован. Об этом 9 октября сообщает Todo Noticias.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Арест

Отмечается, что также был помещён под арест полицейский Фернандо Фалькон, выстреливший резиновой пулей в одного из телеоператоров.

Также указывается, что первого обвиняют в повлекшем за собой смерть умышленном причинении ущерба, а второго — в нанесении тяжелых травм.

Отметим, матч чемпионата Аргентины в Ла-Плате между командами «Химнасия» и «Бока Хуниорс» пришлось остановить из-за применённого полицейскими слезоточивого газа у входа на стадион. При этом столкновения фанатов с правоохранителями произошло из-за того, что на встречу было продано больше билетов, чем было мест на стадионе. Во время попытки болельщиков прорваться на стадион полиция применила резиновые пули, в результате пострадали несколько фанатов и три правоохранителя, а 57-летний мужчина умер от сердечного приступа.