Красноярск, , 12:07 — REGNUM Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Красноярске спасли новорожденную девочку из Тувы с большим комплексом критических пороков сердца.

Операция на сердце новорожденной девочки. Красноярский край Минздрав Красноярского края

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края, врачи практически заново сформировали аорту и радикально устранили ряд серьёзных пороков сердца. Последние, как отмечается, в любой момент могли привести к гибели новорожденной.

«Малышку рейсом санитарной авиации доставили из Тывы в Красноярск в крайне тяжёлом состоянии, вернётся домой она уже здоровым ребенком», — добавили в ведомстве.

Всего с начала 2022 года красноярские кардиохирурги прооперировали 195 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять детей из Тувы с врождёнными патологиями сердца отправили на лечение в Монголию.

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