Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM Представители ТОСов Улан-Удэ шьют для участников специальной военной операции опознавательные знаки, балаклавы, тактические носилки и подсумки, вяжут теплые носки на зиму.

ТОСы Улан-Удэ шьют для участников СВО снаряжение и тёплые вещи Администрация Улан-Удэ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, в зоне проведения СВО уже знают про продукцию улан-удэнских общественников.

«Те ребята, которые ранее отправлялись, сказали мобилизованным, что, если там на Дивизке будете, вам там все дадут. Нам это слышать очень приятно», — рассказала представительница ТОС «Вагжанова» Елена Быкова.

По её словам, если они помогут чьему-то брату, сыну, отцу и другу, то и их родственникам помогут добрые люди.

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