Хабаровск, 9 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. 9 октября в Хабаровске на «Стадионе имени Ленина» футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура Первой Лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:2.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

Оба гола команды Леонида Слуцкого забил 36-летний российский атакующий полузащитник Олег Иванов (11’, 89’). Единственный гол хозяев на 62-й минуте встречи ударом с пенальти забил Илья Петров. Желтые карточки получили Дмитрий Кабутов, Илья Петров, Игорь Горбунов и Джоэл Фамейе.

Стартовые составы команд:

«СКА-Хабаровск»: Помазан, Мусалов, Бавин (Натхо, 71’), Фомин, Мирошниченко, Левицкий, Шарлес (Стародуб, 77’), Турсунов (Жамалетдинов, 60’), Петров, Гащенков, Рукас.

«Рубин»: Беленов, Мартынович, Самошников, Апшацев, Горбунов (Бакаев, 83’), Безруков (Попов, 46’), Аднан (Грицаенко, 20’), Дзагоев, Кабутов, Иванов, Фамейе.

«Рубин», одержав шестую победу в сезоне и набрав 22 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой Лиги. «СКА-Хабаровск» с 17-ю очками временно остался на девятой позиции.