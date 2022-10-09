Луганск, , 12:00 — REGNUM В ракете HIMARS, которой ВСУ ударили по месту сбора беженцев на окраине Старобельска, была шрапнель. Об этом 9 октября сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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По его словам, ВСУ осознанно выбрали цель, зарядили ракету поражающими элементами для большего количества жертв.

«Спасло то, что не ночевал там этой ночью никто. Людей встретили, оформили и развезли по другим местам размещения. А туда прилетело», — добавил он.

ВСУ нанесли ракетный удар по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР в районе г. Старобельск. Об этом 9 октября заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города.

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