Москва, 9 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ранее появившиеся в интернете сообщения о якобы ухудшившемся состоянии здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла опроверг 9 октября врио руководителя пресс-службы патриарха, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл

«Якобы новости. Новый жанр такой. Всё хорошо <…> Пользуйтесь только проверенными источниками информации», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что патриарх Кирилл заразился коронавирусом, из-за чего были отменены все запланированные у него поездки и встречи, а 6 октября в РПЦ уточнили, что заболевания у патриарха протекает в легкой форме.