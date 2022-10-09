Вильнюс, , 11:39 — REGNUM Закон об ограничении наличного расчёта на территории Литвы вступает в силу с 1 ноября 2022 года. Об этом ранее сообщила литовская государственная налоговая инспекция.

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Согласно вводимым ограничениям, с ноября в Литве будет можно оплачивать наличными деньгами товары и услуги стоимостью не более €5 тыс.

При этом предусмотрены исключения, когда расчёт или оплата не могут производиться безналичным способом, при котором поставщик услуги или товара не предоставляет такой возможности, а расплачиваться по сделке нужно немедленно.

Также, по новому закону, принимающая наличная сторона в этом случае должна в течение 10 дней сообщить об этом в налоговую инспекцию республики, уточнив обстоятельства, не позволившие оплатить товары или услуги другим способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, который власти хотят снести, снова был осквернен.