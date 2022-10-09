Токио, 9 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Американская компания Google потратит на проекты в Японии около 100 млрд иен ($690 млн) с 2021 по 2024 год. Об этом сообщил генеральный директор Google и холдинга Alphabet Сундар Пичаи в интервью Nikkei.

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Глава Google рассказал, что инвестиции будут направлены на прокладку глубоководных кабелей, строительство центра обработки данных недалеко от Токио и проекты по развитию человеческих ресурсов. Пичаи отметил, что целью этих проектов является не только повышении качества интернет-услуг для клиентов в Японии, но и поддержка цифровой трансформации местного бизнеса.

Он добавил, что в следующие десять лет в американской компании ожидают значительного роста бизнеса на рынках в странах Азии. В частности, в Google рассматривают азиатские рынки как перспективный регион для развития облачного сервиса Google Cloud.

«Мы с большим оптимизмом смотрим на Азию в долгосрочной перспективе», — подытожил Пичаи.