Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Риторика администрации президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации на территории б. УССР. Об этом заявил Дональд Трамп.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на [территории б. УССР] никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом», — передает его слова Newsweek.

Также Трамп добавил, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российским лидером, так и с Киевом.