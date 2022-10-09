Каратузский район, Красноярский край, 9 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту гибели человека при обрушении потолка в библиотеке в Каратузском районе Красноярского края. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Цитата из видео ГУ МЧС по Красноярскому краю Разбор завалов на месте обрушения потолка в библиотеке. Красноярский край

По предварительным данным, трое работников строительной фирмы вели ремонтные работы в здании межпоселенческой библиотеке в селе Каратузское. Около 11 часов произошло частичное обрушение потолка. В результате 45-летний мужчина погиб на месте.

«Ещё два работника 18-ти и 45-ти лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, они госпитализированы в КГБУЗ «Каратузская районная больница», — добавили в ведомстве.

В ходе проверки сотрудники СКР намерены оценить действия представителей строительной организации, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на объекте.