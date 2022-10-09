Донецк, 9 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка натовскими снарядами. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:15 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️11:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами.