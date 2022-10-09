Донецк, , 11:25 — REGNUM В Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа. Об этом 9 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: Донецк, Калининский район, школа №7», — отмечается в сообщении.

Обстрел произошел в 10:21, по Калининскому району выпущен один снаряд калибра 155 мм.