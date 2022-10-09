Москва, 9 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост в условиях санкционного давления, власти РФ продолжат оказывать аграриям серьезную поддержку. Об этом 9 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Сегодня в условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи, в т. ч. по укреплению технологической независимости отрасли», — отметил он.

Правительство РФ и дальше будет оказывать серьёзную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе.

«Для этого разработан комплекс мер по снижению административных барьеров, предоставлению льготного кредитования и бессрочной сельской ипотеки. Также расширен перечень субсидируемых направлений, что позволит ускорить строительство и обновление предприятий», — подчеркнул Мишустин.