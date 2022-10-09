Вашингтон, 9 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России — это авантюрное и истеричное заявление, которое стало стандартом в политической жизни Киева. Об этом 9 октября пишет Арнольд Шельцель для издания Junge Welt.

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«В репертуар Киева с 2014 г. вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой», — отмечается в статье.

По мнению автора, в отношениях Киева и США явно есть трещина, и это стало ясно на прошлой неделе, когда Зеленский призвал к ускоренному вступлению в НАТО.

«Киев сразу же получил ответ в духе «око за око». CNN и New York Times опубликовали информацию о том, что [Киев] заказал убийство российского репортера Дарьи Дугиной. Какой сюрприз. Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского, Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией», — добавил Шельцель.