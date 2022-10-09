Москва, 9 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В данный момент грузовые и пассажирские поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту по нормативному графику. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику», — говорится сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение пригородных поездов по Крымскому мосту, на котором накануне произошёл теракт, будет возобновлено к 19:00 мск 9 октября.