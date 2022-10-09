Москва, 9 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Российские медики выявили 18 819 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. 9 октября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией снизилось на 53,2% до 1017. Выздоровели после COVID-19 за прошедшие сутки 28 793 человека, умерли от последствий болезни 102 человека.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 20 571 новом случае и 106 летальных исходах. Заражаемость COVID-19 в России опустилась ниже 20 тысяч новых случаев в сутки впервые с августа 2022 года.

Очередной пик заражаемости пришёлся на середину сентября. 17 сентября было зафиксировано 58 305 новых случаев COVID-19. Смертность с середины сентября держится на уровне около 100 летальных исходов в сутки.