Донецк, , 11:09 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще девять снарядов.

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