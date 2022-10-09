Москва, 9 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Движение пригородных поездов по Крымскому мосту, на котором накануне произошёл теракт, будет возобновлено к 19:00 мск 9 октября. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Отмечается, что в данный момент движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту идёт согласно нормативному графику.

«В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times написала, что взрыв на Крымском мосту организовали киевские спецслужбы.