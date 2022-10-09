Вашингтон, 9 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэипталз» обыграл в овертайме команду «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Александр Овечкин

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 3:3. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Энтони Манта (10-я минута), российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (20-я, в большинстве) и Ник Дауд (29-я). У «Блю Джекетс» голы забили Патрик Лайне (11-я), российский нападающий Егор Чинахов (15-я, в большинстве) и Шон Курали (24-я).

Победу хозяевам в овертайме принесла шайба Дилана Строума (61-я).