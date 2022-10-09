Эхирит-Булагатский район, Иркутская область, 9 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области вынесен приговор по делу о похищении двух человек и угоне их автомобиля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данным следствия, 24 ноября 2021 года в посёлке Усть-Ордынский трое мужчин избили двоих односельчан 35 и 39 лет, затем усадили их в машину одного из них. Угрожая ножом и гвоздем, они перевезли потерпевших в баню похитителя, где удерживали некоторое время.

«Из-за нанесенного одному из похищенных ножевого ранения грудной клетки подсудимые были вынуждены вызвать скорую помощь, которая госпитализировала раненного. Второй потерпевший смог убежать только, когда нападавшие уснули», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний двое обвиняемых были признаны виновными и приговорены к 6,5 годам лишения свободы каждому в колонии строгого режима. Дело против третьего похитителя выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года аналогичное преступление в Свирске было пресечено очевидцами. Подозреваемые пытались поместить потерпевшего в багажник автомобиля.

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