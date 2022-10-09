Стремоусов: ВСУ уперлись в линию обороны в Херсонской области
Херсон,
9 октября 2022, 10:55 — REGNUM ВСУ уперлись в линию обороны в Херсонской области. Об этом 9 октября заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
ВСУ
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«И не имеют шансов продвинуться дальше», — добавил он.
Ранее он заявил, что за терактом на Крымском мосту стоят спецслужбы киевского режима.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.