Херсон, 9 октября 2022, 10:55 — REGNUM ВСУ уперлись в линию обороны в Херсонской области. Об этом 9 октября заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ
ВСУ
U.S. Army Europe Images

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«И не имеют шансов продвинуться дальше», — добавил он.

Ранее он заявил, что за терактом на Крымском мосту стоят спецслужбы киевского режима.

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